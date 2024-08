Viele Strandlokale in den Niederlanden bieten jetzt neben Essen und Getränken auch Sonnencreme-Shots an.

Das Ganze ist teil einer Aktion gegen Hautkrebs. Laut dem britischen Guardian machen insgesamt 160 Lokale mit. Angestoßen wurde das Programm von einer Krankenkasse. Die Kundinnen und Kunden müssen die Sonnencreme-Shots aber selbst bezahlen. An öffentlichen Orten wie Stränden und Parks in den Niederlanden gibt es auch gratis Sonnencreme - aus alten Desinfektionsspendern aus Coronazeiten.

Forschende der Netherlands Comprehensive Cancer Organisation rechnen damit, dass einer von fünf Menschen in den Niederlanden im Laufe seines Lebens an Hautkrebs erkrankt. In kaum einem anderen Land in Europa gibt es so viele Fälle von schwarzem Hautkrebs.