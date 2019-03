Holländische Blumenzüchter haben sich mit einem Appell an Touristen gewandt:

Bitte zertrampelt unsere Tulpen nicht! Die Blumenfelder in der Nähe der Nordseeküste ziehen gerade wieder Touristen an. Dort blühen Tulpen, Narzissen und Hyazinthen - für viele ein beliebtes Fotomotiv. Doch offenbar zögern viele nicht, direkt in die Felder zu gehen und dabei die Zwiebeln zu zertreten. Deshalb wollen die Bauern ihre Blumen jetzt mit neuen Warnschildern schützen. Unter anderem ist zu lesen: "Genießt unsere Blumen, respektiert unseren Stolz".

Die Niederlande verdienen seit rund 400 Jahren Geld mit der Tulpenzucht. Sie sind der weltweit größte Produzent. Allein mit dem Export von Blumenzwiebeln verdienen die Produzenten im Jahr rund 1,2 Milliarden Euro.