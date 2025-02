Wenn wir uns typische Bilder aus den Niederlanden vorstellen, dann haben viele bestimmt direkt Windmühlen im Kopf.

Für die ist das Land berühmt - über Jahrhunderte waren die Menschen dort auf Windmühlen-Energie angewiesen, um zum Beispiel Wasser aus tiefer gelegenem Land abzulassen, Holz zu sägen oder Getreide zu mahlen. Bis heute gibt es noch rund 1.200 Mühlen in den Niederlanden. Um in einer davon arbeiten zu dürfen, muss man zwei bis drei Jahre lang eine Ausbildung machen. Am Ende bekommt man (vom Verein "De Hollandsche Molen") ein Diplom. Und für die Müller-Tradition interessieren sich inzwischen wieder mehr Menschen, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Vor kurzem haben 110 Neu-Müller und -Müllerinnen so ein Diplom bekommen, eine Rekordzahl. Die meisten arbeiten nach der Ausbildung als Freiwillige in Windmühlen und halten sie in Betrieb, damit sie nicht marode werden.

Und die Mühlen dienen auch heute nicht nur als schöne Touri-Attraktion. Laut dem Bericht sind viele noch immer eine Hilfe, zum Beispiel bei Starkregen - dann helfen sie dabei, die Wassermengen zu kontrollieren.