In den Niederlanden hat es in diesem Jahr schon hunderte Verkehrsunfälle nach dem Missbrauch von Lachgas gegeben.

Allein bis Oktober habe das Gas bei Unfällen mit 21 Toten eine Rolle gespielt. Seit Anfang 2019 sollen so 63 Menschen gestorben sein. Das berichtet der niederländische öffentlich-rechtliche Rundfunk NOS und beruft sich dabei auf eine Statistik der Polizei.

Der niederländische Justizminister spricht von einer schockierenden Bilanz. Der Konsum von Lachgas als Partydroge hat in den Niederlanden - ähnlich wie in anderen europäischen Ländern - vor allem unter jungen Leuten zugenommen. Die Niederlande wollen Lachgas nächstes Jahr auf die Liste der strafbaren Drogen setzen. Bisher kann es legal gekauft werden. In der Medizin wird Lachgas als Narkose- oder Schmerzmittel eingesetzt.