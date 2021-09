Auf den Watteninseln in Niederlanden sind in der letzten Woche 24 tote Schweinswale angespült worden.

Laut einer Naturschutzorganisation ist die Anzahl ungewöhnlich und die Ursache noch unbekannt. Jetzt sollen einige der schon stark verwesten Exemplare an der Uni Utrecht untersucht werden. Auch die Mageninhalte werden analysiert. Als Todesursache kommt für die Fachleute eine Epidemie infrage. Außerdem wird gerade im Wattenmeer an einem Windturbinenpark gearbeitet, was die Wale beeinträchtigt haben könnte. Und die Marine hat in der Wattenmeerregion vor Kurzem angefangen, alte Munition zu beseitigen.

Eine deutsche Expertin vom Verein Schweinswale hat Bilder der angespülten Tiere analysiert. Ihrer Meinung nach weisen untypische Hautdefekte darauf hin, dass die Wale bei Altmunitionssprengungen getötet wurden. Die hohe Anzahl spreche dafür, dass die Marine bei ihren Minensprengungen keine Maßnahmen zum Schutz der Tiere vor dem tödlichen Schalldruck getroffen hat.

Allein im deutschen Teil der Nordsee sollen noch rund 1,3 Millionen Tonnen Munition aus Weltkriegszeiten liegen.