Es läuft wie beim Schnellrestaurant: Reinfahren, wählen, rausfahren.

Die Niederlande testen gerade zum ersten Mal einen Drive-In bei Kommunalwahlen - zum Schutz der Wählerinnen und Wähler vor dem Corona-Virus. Das heißt: Alle Wahlberechtigten der Kommune Vught können heute die Drive-In-Kabine nutzen. Wer abstimmen will, fährt an die Wahlurne heran und füllt die Wahlunterlagen im Auto aus. Anschließend wird der Wahlschein in die Urne gesteckt.

Wählen auch im Pflegeheim

In einigen Pflegeheimen wurden auch mobile Wahlkabinen aufgestellt und in anderen Gemeinden auf einem Parkplatz ein großes Zelt errichtet, in dem der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.

Die Erfahrungen sollen in die Organisation der landesweiten Parlamentswahl in den Niederlanden im nächsten März Jahres einbezogen werden.

Bei BD.nl gibt's ein Video zum Drive-In-Stimmlokal.