In den Niederlanden ist die Kolonialgeschichte ein großes Thema. Die Stadt Utrecht hat jetzt die Kosten dafür abgeschafft, wenn Menschen ihre Sklavennamen los werden wollen.

Wie die BBC berichtet, kostete ein Namenswechsel vorher 835 Euro - und wenn es nicht um einen lächerlichen Namen ging, kamen häufig noch Extrakosten für eine psychologische Beratung dazu. Ziemlich ungerecht, findet die Forscherin für Sklavereigeschichte, Linda Nooitmeer. Auch wenn sie ihren Namen nicht so schlimm findet - er bedeutet "Nie wieder" -, überlegt sie, ihn zu ändern. Die Entscheidung in Utrecht findet sie richtig. So bekämen die Nachkommen von Sklavinnen und Slaven ihre Identität zurück. Laut dem BBC-Bericht interessieren sich Hunderte dafür, ihren Namen zu ändern.

Vom 16. bis zum 19. Jahrhundert verschleppten die Niederlande mehr als eine halbe Million Menschen aus Afrika in die Sklaverei. Dabei wurden ihnen auch ihre Namen weggenommen. Selbst nach der Freilassung durften sie nur bestimmte Namen wählen. Häufig waren es Abwandlungen vom Namen ihrer Plantagen oder von niederländischen Ortsnamen, zum Beispiel Madretsma - Amsterdam rückwärts gelesen.