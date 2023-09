Überfüllte Hörsäle, zu wenige Dozentinnen und Dozenten, fehlende Unterkünfte - aus Sicht der Niederlande kommen zu viele Studierende ins Land.

Die niederländische Regierung diskutiert deshalb schon länger über Pläne, um die Zahl ausländischer Studierender zu begrenzen. Unter anderem sollen zwei Drittel aller Bachelor-Studiengänge auf Niederländisch stattfinden müssen. Und es soll eine Obergrenze für ausländische Studierende geben.

Die deutsch-niederländische Grenzregion hat jetzt gegen die Pläne protestiert. Die Euregio Rhein-Maas-Nord hat einen offenen Brief an den niederländischen Bildungsminister Robbert Dijkgraaf geschrieben. Die Region fordert, dass der Minister seine Pläne nochmal überdenkt. Und dass er sich persönlich anguckt, wie gut das gemeinsame Studieren funktioniert. Die Euregio hat auch betont, dass Deutsche, die in niederländischen Grenzstädten studieren, meist in deutschen Grenzorten wohnen und deshalb gar keine Studentenunterkünfte in den Niederlanden brauchen.