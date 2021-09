In den Niederlanden hat es eine ziemlich skurrile Verwechslung gegeben.

Ein Einsatzkommando der Polizei hat in Den Haag einen englischen Formel-1-Fan festgenommen. Die Behörden hielten den Mann für einen sizilianischen Mafiaboss, der seit fast 20 Jahren auf der Flucht ist. Der Formel-1-Fan musste drei Tage in einem Hochsicherheitsgefängnis verbringen. Inzwischen hat die niederländische Generalstaatsanwaltschaft erklärt, dass es sich um eine Verwechslung gehandelt hat und der Mann nach Prüfung der Identität wieder freigelassen wurde. Sein Anwalt sagt, sein Mandant habe sich eigentlich nur das Formel-1-Rennen am letzten Wochenende in Zandvoort anschauen wollen.