In den Niederlanden dürfen Zigaretten jetzt nur noch in Einheitsverpackungen verkauft werden.

Sie sind absichtlich langweilig gestaltet: in einem dunklen Braun-Grün. Darauf steht nur der Markenname, die Art der Zigaretten in einer vorgegebenen Schrift und Warnhinweise. Händler dürfen zwar die alten Bestände noch ein Jahr lang weiter verkaufen, aber Neuware muss das neue Erscheinungsbild haben.

Die niederländische Regierung begründet die Regel damit, dass die Einheitsverpackungen in anderen Ländern schon etwas bewirkt hätten: unter anderem in Belgien, Frankreich, Großbritannien und Norwegen. Dort hätten sie dazu beigetragen, junge Leute vom Rauchen abzuhalten.

Nach Angaben der Regierung fangen in den Niederlanden täglich im Schnitt 75 Jugendliche mit dem Rauchen an. Es gebe offenbar trotz Warnungen etwas, was sie am Rauchen attraktiv fänden - deshalb seien weitere Maßnahmen nötig.