In einem Wald in Niedersachsen sind offenbar Überbleibsel des linksextremistischen Terrors der 80er Jahre in Deutschland gefunden worden.

In der Nähe von Seevetal entdeckten Waldarbeiter so etwas wie ein Depot, das offenbar der Terrorgruppe RAF gehörte. Nach Angaben des Landeskriminalamts stießen Arbeiter beim Bäumeschneiden auf ein Plastikfass. Es war in der Erde vergraben; darin befanden sich Dokumente aus den 80er Jahren und Behälter mit Flüssigkeiten. Was genau, wird noch untersucht. Die Ermittler schließen auf Basis der Dokumente darauf, dass das Fass von RAF-Terroristen im Wald versteckt worden sein könnte. Das Gebiet um den Fundort wird nach weiteren Hinweisen abgesucht. Die RAF kämpfte mehr als 20 Jahre mit Gewalt gegen Vertreter des deutschen Staats, den die Organisation als "imperialistisch" ansah. Auf das Konto der Gruppe gehen mehrere Morde. Nach drei Ex-Terroristen wird von den Ermittlern in Niedersachsen noch gefahndet.