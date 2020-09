Ausgesetzte Flüchtlinge in der Sahara gerettet

In der Sahara ist eine von Schleusern ausgesetzte Gruppe von Flüchtlingen gerettet worden.

Laut der Internationalen Organisation für Migration IOM wurden die 83 Migranten in einem Wüstengebiet im Norden von Niger entdeckt, nachdem sie drei Tage lang ohne Wasser und Lebensmittel umhergeirrt waren. Sie stammen aus dem Niger, Togo, Ghana und Mali. Nach Angaben der IOM wurden die Migranten von ihren Schleusern ausgeraubt und dann in der Wüste ihrem Schicksal überlassen. Die Männer waren Ende August in der nigrischen Stadt Agadez aufgebrochen - der Ort ist eine Drehscheibe für afrikanische Migranten, die versuchen, über Libyen nach Europa zu gelangen.

Die Route über die Sahara ist besonders gefährlich, weil die hohen Temperaturen Fahrzeugpannen verursachen können. Außerdem lassen Menschenhändler die Migranten immer wieder im Stich, wenn sie befürchten, an Kontrollpunkten entdeckt zu werden.