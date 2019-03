Im afrikanischen Niger haben hunderte Menschen gegen deutsche und andere Soldaten in ihrem Land protestiert.

In der Hauptstadt Niamey kamen rund 1000 Menschen zusammen, sie skandierten "Nieder mit den ausländische Truppen". Aufgerufen hatte ein zivilgesellschaftliches Bündnis. Nach Meinung der Organisatoren untergräbt das ausländische Militär die Souveränität ihres Landes und trägt nicht zur besseren Sicherheit bei. Ein Aktivist sagte der Agentur AFP, dass Niger trotz der Militärpräsenz von Terroristen angegriffen werde.

Niger liegt südlich von Libyen und Algerien und ist ein wichtiges Transitland für Flüchtende. Im Westen grenzt es an Mali, in dem extremistische Gruppen kämpfen.

Vor vier Monaten erst hatte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Niamey einen Lufttransportstützpunkt der Bundeswehr eröffnet. Von dort unterstützen Bundeswehrsoldaten Uno-Missionen in Mali. Auch Frankreich hat Soldaten in seiner ehemaligen Kolonie stationiert. Und die USA bauen im Norden Nigers gerade einen großen Drohnenstützpunkt aus.

Weiteres Thema der Kundgebung war die Steuerpolitik der nigrischen Regierung, die von den Demonstrierenden als ungerecht kritisiert wurde.