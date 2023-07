Das bevölkerungsreichste Land von Afrika ist von Plünderungen betroffen.

In Nigeria sind die Verbraucherpreise stark angestiegen, weil die Regierung die Subventionen für Treibstoff abgeschafft hat. Dadurch wird alles teurer, was transportiert werden muss, auch Lebensmittel.

In der Regional-Hauptstadt Yola sind deshalb hunderte Menschen in Geschäfte und Lagerhallen eingebrochen, um sich mit Lebensmitteln einzudecken. In der Region haben die Behörden jetzt eine Ausgangssperre verhängt, um weitere Plünderungen zu verhindern. Menschen dürfen dort ihre Häuser und Wohnungen 24 Stunden lang nicht verlassen.

Fast die Hälfte lebt von weniger als zwei Dollar

Das bevölkerungsreichste Land Afrikas kämpft immer noch mit den Folgen einer Rezession und der Corona-Pandemie. Fast die Hälfte der 215 Millionen Einwohner Nigerias lebt von weniger als zwei Dollar am Tag. Nach Schätzungen der UNO sind in diesem Jahr zudem mehr als 25 Millionen Nigerianer von Ernährungsunsicherheit bedroht.