Im Nordosten Nigerias lebten schon lange keine Elefanten mehr, die Region war ihnen zu dicht besiedelt.

Doch mit dem wachsenden Einfluss der Islamisten von Boko Haram verließen viele Menschen ihre Dörfer und so wurde die Gegend zuletzt für die Elefanten wieder attraktiver. Wie die britische Zeitung Guardian berichtet, ist in der Region Kala-Balge im Bundesstaat Borno mittlerweile eine Herde mit hunderten Elefanten aufgetaucht. Die Tiere sind vom Tschad und von Kamerun aus gekommen und sorgen jetzt bei Geflüchteten für Unruhe. Denn die Elefanten haben Felder zertrampelt, kurz vor der Ernte. In der Region leben viele Binnenflüchtlinge in Lagern, ihr Essen bauen sie zum Teil selbst auf den Feldern an.

Die Elefanten im Nordosten Nigerias sind eine der letzten großen Herden in Westafrika. Tierschutzorganisationen überlegen jetzt, was sie für die Herde in der Konfliktregion tun können.