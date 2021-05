In Nigeria ist eine Gruppe mit entführten Studierenden und Universitätsmitarbeitern wieder frei. Die 14 Menschen waren mehr als einen Monat lang als Geiseln genommen worden.

Die Behörden in Nigeria sagen, die Entführer haben sie an einer Straße im Landesinnern ausgesetzt. Bewaffnete hatten letzten Monat insgesamt 19 Menschen vom Gelände einer Uni in der Stadt Kaduna verschleppt. Fünf der Geiseln wurden von den Entführern später ermordet. Damit sollte offenbar Lösegeld erpresst werden. Ob die Regierung oder Behörden jetzt Geld gezahlt haben, ist unklar.

Im Norden Nigerias, wo die Menschen entführt worden waren, ist die islamistische Terrorgruppe Boko Haram besonders aktiv. Sie kämpft dort für einen Gottesstaat und will die strenge Form der Scharia durchsetzen. In den letzten Jahren sind in Nigeria immer wieder Schüler, Schülerinnen und Studierende entführt worden.

Unser Foto zeigt ein Plakat von Frauen, die im Jahr 2019 für die Freilassung entführter Mädchen protestieren. 2014 hatte die islamistische Terrormiliz Boko Haram 276 Schülerinnen entführt. Von ihnen werden immer noch mehr als 100 vermisst.