Aus den Nusskernen des Karitébaums wird etwas gemacht, das in vielen unserer Kosmetikprodukte wie Shampoos, Seifen und Bodylotions vorkommt: Sheabutter. Der Karitébaum wächst nur in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara.

Unter anderem in Nigeria - und das Land geht jetzt einen Schritt, der Auswirkungen für die Kosmetik-Industrie haben könnte. Die Nüsse des Sheabaums dürfen erstmal nicht mehr in andere Länder verkauft werden. Dadurch sollen Unternehmen in Nigeria gestärkt werden, die die Nüsse selbst zu Sheabutter verarbeiten. Die sollen sie dann exportieren. Die neue Regel gilt erstmal für ein halbes Jahr. Danach will die nigerianische Regierung auswerten, ob sie wirkt.

Auch andere afrikanische Länder sind diesen Schritt schon gegangen, unter anderem Mali, Burkina Faso und Ghana.