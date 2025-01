In Nigeria gibt es seit 2008 keinen Geschichtsunterricht mehr an den Schulen - zumindest nicht als eigenes Fach.

Doch das soll sich jetzt wieder ändern. Wie nigerianische Medien berichten, soll Geschichte ab diesem Jahr wieder an den Schulen unterrichtet werden. Das hat der Bildungsminister in einem Fernseh-Interview angekündigt. Er sagt: Viele Nigerianerinnen und Nigerianer unter 30 hätten mit der eigenen Geschichte nichts am Hut, das gebe es wohl sonst nirgendwo auf der Welt.