In Nigeria hat die dortige Islam-Polizei 53 Menschen festgenommen.

Der Vorwurf: Sie sollen an einer Hochzeitsfeier von zwei Homosexuellen teilgenommen haben. Nigeria gehört zu den Staaten, in denen Homosexualität verboten ist, Verstöße können mit Haft von bis zu 14 Jahren bestraft werden. In diesem Fall aus dem nördlichen Bundesstaat Kaduna ist die Sache noch nicht klar: Die Beschuldigten sind gegen Kaution auf freiem Fuß, der Prozess wurde auf den 8. Mai vertagt. Die Männer und Frauen weisen die Anschuldigungen zurück.

In Nigeria ist Homosexualität seit 2014 offiziell verboten. In dem westafrikanischen Land üben sowohl evangelikale Christen als auch Muslime großen Einfluss aus; beide betrachten Homosexualität als unerwünscht.