Lagos in Nigeria ist die zweitgrößte Stadt Afrikas - mit 22 Millionen Einwohnern.

Viele davon leben und arbeiten offenbar in einsturzgefährdeten Gebäuden. Der Chef der Nationalen Gilde für Gebäudesicherheit hat die Behörden angemahnt, alte Häuser abzureißen, bevor sie in sich zusammenfallen. Seine Organisation hat insgesamt 1.000 einsturzgefährdete Gebäude allein im Zentrum der Metropole ausgemacht. Diese müssten so schnell wie möglich abgerissen werden, um Unglücke zu verhindern.

In Lagos stürzen immer wieder baufällige Gebäude ein. Erst diese Woche war ein dreistöckiges Schulgebäude in der Stadt zusammengerutscht - zehn Schüler kamen ums Leben. Der Chef der Gilde für Gebäudesicherheit sagt, auch dieses Gebäude sollte schon mehrfach abgerissen werden - die Behörden hätten es aber schlicht nicht getan.