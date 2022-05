In Nigeria hatte es am Wochenende viel Protest gegeben - unter anderem von der Regierung und von vielen Flug-Reisenden.

Denn die neun Fluggesellschaften in dem Land in Westfarika hatten angekündigt ab heute alle Inlandsflüge zu stoppen. Der Verband der Airlines sagte, dass das die Reaktion auf die steigenden Spritkosten durch den russischen Krieg in der Ukraine ist. Die Preise für Kerosin hätten sich fast vervierfacht.

Die Fluggesellschaften haben jetzt aber spontan ihre Flüge doch nicht gestoppt - am Wochenende gab es noch einmal Verhandlungen mit der Regierung. Der Verband der Airlines droht aber weiter mit der Aussetzung von Verbindungen, sollte es keine Ergebnisse dabei geben.