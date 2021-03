In Nigeria darf auf alle Leute geschossen werden, die illegalerweise eine Kalaschnikow tragen.

Das hat Präsident Muhammadu Buhari entschieden. Sein Sprecher erklärte, die Verwendung des Sturmgewehrs sei lediglich dem Sicherheitspersonal des Landes erlaubt.

Hintergrund der Entscheidung sind die Aktivitäten krimineller und terroristischer Banden. Die AK-47 kommt oft bei deren Überfällen zum Einsatz. Gerade erst waren in Nigeria mehr als 317 Schülerinnen aus einem Internat entführt worden. Es war bereits die dritte Massenentführung innerhalb eines Monats in dem westafrikanischen Land. Seit Jahren gibt es Berichte über solche und ähnliche Taten. In Nigeria ist die islamistische Terrorgruppe Boko Haram aktiv; außerdem gibt es Splittergruppen und andere kriminelle Banden.