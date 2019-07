In Nigeria ist eine Parlamentssitzung im Bundesstaat Ondo auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Grund war der unerwünschte Besuch einer Riesen-Schlange im Plenarsaal.

Verletzt wurde niemand. Das Gebäude wurde geräumt und erst einmal ausgeräuchert. Am Ende wurde die Schlange gefangen und getötet. Dass sowas passiert, ist offenbar kein Einzelfall. Schon länger wird das Parlament in Ondo von Reptilien und Nagern heimgesucht. Ein Sprecher sagte, dass das Gebäude in einem schlechten Zustand sei, weil es kein Geld für überfällige Instandhaltungsarbeiten gebe.

Vermutet wird, dass die Schlange vom Dach des Gebäudes in den Plenarsaal gefallen war.

Was genau für eine Schlange an der Abgeordnetensitzung teilnahm, ist unklar.