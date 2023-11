In einer Stadt im Südosten Nigerias hat eine Uni ein Problem: zu viele Leichen.

Die Uni würde nämlich gerne ihre Leichenhalle umbauen, aber die ist voll - teilweise liegen die Leichen da schon seit mehr als 18 Jahren. Nicht bei allen sind Namensschilder dran. Bei denen, die zugeordnet werden können, hat die Uni jetzt die Angehörigen kontaktiert und gebeten, dass sie die Überreste ihrer verstorbenen Angehörigen in den nächsten drei Wochen abholen sollen. Ansonsten will die Uni alle zusammen beisetzen. Darüber berichtet unter anderem das Medium The Nation Nigeria.

In Teilen von Westafrika ist es nicht ungewöhnlich, dass Leichen erst lange nach dem Tod beerdigt werden. Das liegt zum Beispiel daran, dass Familien Zeit brauchen, um auf die Beerdigung zu sparen, oder dass Angehörige aus dem Ausland anreisen müssen.