In Deutschland sind am Abend viele bekannte Gebäude rot angestrahlt worden.

Laut den Organisatoren der bundesweiten Aktion Night of Light waren es rund 9000 - darunter die Elbphilharmonie in Hamburg, das Siegestor in München und die Alte Oper Frankfurt am Main. Und auch am Brandenburger Tor in Berlin gab es eine Lichtaktion.

Die Teilnehmenden wollen damit symbolisch die Alarmstufe rot ausrufen. Wegen der Corona-Krise haben viele Eventlocations, Kinos oder Clubs kaum mehr Einnahmen und stehen vor dem Aus. Seit Mitte März sind in Deutschland Großveranstaltungen verboten - und das noch bis mindestens Ende August.

Die Organisatoren der Night of Light fordern direkte Hilfen für die Branche. Denn aus ihrer Sicht reichen die derzeitigen Kreditprogramme nicht aus. Sie sprechen von rund einer Millionen Menschen, die in der Branche laut einer Studie direkt beschäftigt sind. Der Jahresumsatz liegt demnach bei 130 Milliarden Euro und sei damit einer der größten Sektoren der deutschen Wirtschaft.