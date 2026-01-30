Rauchen ist schädlich - nicht nur für Menschen, sondern auch für die Umwelt. Die Auswirkungen von Nikotin auf das Nervensystem von Fischen sind jetzt genauer erforscht worden.

In einer Studie im Fachjournal Environmental Chemistry and Eco-toxicology haben Forschende herausgefunden, dass Nikotin schon in sehr geringen Mengen das Wachstum stört. Es bringt auch die Herzrate durcheinander und kann das Verhalten der Fische ändern. Die Störungen im Organismus werden vor allem dadurch ausgelöst, dass die Verbindungen zwischen Gehirnzellen blockiert werden. Die Studie bestätigt frühere Vermutungen, wie Nikotin den Fischen schadet.

Nikotin kommt vor allem über Zigarettenstummel in den Ozean, wenn diese einfach in die Umwelt geschmissen werden. Schon seit 1995 gilt Nikotin als Umwelt-Gift.