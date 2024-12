Gehört Wein ins Essen von Kita-Kindern?

Über diese Frage hat ein Vater in Nizza in Südfrankreich eine Diskussion losgetreten. Der Mann hatte sich beschwert, dass das Essen im Kindergarten seiner Tochter mit Wein gemacht wird und das in der Zeitung Nice-Matin öffentlich gemacht. Auslöser war eine Rinderkeule mit Weißwein auf dem Kita-Speiseplan.

Die Stadtverwaltung als Kita-Träger hat reagiert und sich verteidigt. Sie sagt, dass sie Wert auf eine hochwertige Schul- und Kita-Verpflegung legt. Und dass der Wein dem Essen mehr Geschmack verleiht. Außerdem verdampfe der Alkohol durch die lange Kochzeit komplett. Das Essen sei also für Kinder unbedenklich.

In den sozialen Medien sorgte das Thema für Diskussionen. Einige Nutzer argumentierten, ohne Wein lasse sich keine gute Soße machen. Ein anderer schreibt, dass er die Empörung nicht versteht: Man rege sich über Wein in Soße auf, aber nicht über Produkte für Kinder, in denen massenhaft Zucker und Fett steckten.