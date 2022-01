Es schmerzt der Arm oder der Kopf – Impfnebenwirkungen sind Dauerthema, seit Corona-Impfungen den Alltag bestimmen.

Doch offenbar ist ein großer Teil dieser Symptome gar nicht auf die Impfung zurückzuführen. Forschende der Harvard Universität in den USA haben zwölf Impfstudien daraufhin untersucht, was die Testpersonen zu Nebenwirkungen sagten. In den Studien bekam ein Teil der Menschen den Impfstoff gespritzt, die anderen in den Vergleichsgruppen nur Kochsalzlösung.

Allerdings klagten auch aus der Gruppe mit der Kochsalzlösung bis zu 35 Prozent über Nebenwirkungen – im Vergleich zu 45 Prozent bei denjenigen, die den Impfstoff tatsächlich bekommen hatten.



Gegenstück des Placebo-Effekts

Die Forschenden sprechen von einer Nocebo-Reaktion – als Gegenstück des Placebo-Effekts. Bei diesem lässt rein die Erwartung an die Wirksamkeit auch ein wirkungsloses Medikament helfen. Beim Nocebo werden nach Aussage eines Studienautors dagegen Nebenwirkungen erwartet – und zum Beispiel Alltagsbeschwerden öfter wahrgenommen und auf die Impfung geschoben.