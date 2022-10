Wie genau wirken sich die Gaslecks an den Nordstream-Pipelines auf das Wasser und die Lebewesen in der Ostsee aus?

Das will ein Wissenschaftsteam der Uni Göteborg in Schweden genauer wissen und hat deshalb in der Nähe von Bornholm drei ferngesteuerte Unterwasser-Roboter ins Wasser gelassen. Die sollen die nächsten 15 Wochen lang Daten liefern: darüber, wie sich die Zusammensetzung und Qualität des Wassers durch das ausgetretene Methangas verändern. Die Roboter tauchen bis auf den Meeresgrund ab, tauchen dann wieder auf und senden die gesammelten Daten per Satellit an die Forschenden.

Messungen zu Wasserqualität

Die Roboter wurden von der Stiftung Voice of the Ocean zur Verfügung gestellt, die schon seit anderthalb Jahren zwei andere solche Roboter in der Ostsee schwimmen lässt. Dadurch gibt es schon viele Daten zur Wasserqualität in der Gegend. Mithilfe der drei neuen Roboter hoffen die Forschenden, ein umfassendes Bild davon zu bekommen, wie die Unterwasserwelt auf die Gaslecks reagiert.