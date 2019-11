In Nordamerika sterben massenweise Bäume. Bisher waren meistens eingeschleppte Krankheiten oder Schädlinge der Grund. Dieses Mal könnten es winzige Würmer sein. Das Fachmagazin Science berichtet, dass ein Biologe die Tiere zu tausenden aus infizierten Blättern hat kriechen sehen. Eigentlich kennt man die Nematoden aus Asien, wo sie lokale Buchenarten befallen. Als der Wissenschaftler im Labor Buchen mit den Würmern infizierte, sahen deren Blätter hinterher genauso braun und schrumpelig aus wie bei den kranken Bäumen im Freiland. Es könnte aber auch sein, dass gar nicht die Würmer selbst die Bäume töten, sondern Krankheitserreger, die sie im Gepäck haben.

Amerikanische Buchen gehören zu den häufigsten Baumarten im Osten Amerikas. Mittlerweile sind Wälder in drei US-Bundesstaaten und in Kanada befallen. Die Forscher müssen sich also beeilen, damit von den Wäldern noch was übrig bleibt.