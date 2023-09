Ein berühmter Baum am Hadrianswall in Nordengland ist illegal gefällt worden.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Der Baum stand in einer Senke und war ein beliebtes Fotomotiv. Er war auch als Robin-Hood-Baum bekannt. In einer Szene aus dem bekannten Film von 1991 verteidigt Robin Hood einen Jugendlichen, der sich vor Häschern in den Baum geflüchtet hatte.



Der örtliche Parlamentsabgeordnete Guy Opperman bezeichnete den Baum als Symbol von Nordostengland.