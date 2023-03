Aus der Kategorie: Was man beim Renovieren so alles findet.

In York im Nordosten Englands hat ein Mann einen seltenen Kunstfund gemacht, zu Hause in seiner Wohnung. Der Guardian berichtet, dass bei Renovierungsarbeiten in der Küche des Mannes ein 400 Jahre altes Wandgemälde entdeckt wurde. Es soll aus dem Jahr 1660 stammen und auf Szenen aus dem Buch "Emblems" des englischen Dichters Francis Quarles basieren. Damit ist das Gemälde älter als die Gebäude um das Haus herum.