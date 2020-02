In Nordirland hat sich zum ersten Mal ein homosexuelles Paar das Ja-Wort gegeben.

Die beiden Frauen heirateten in der Nähe von Belfast. Erst am Montag war das entsprechende Gesetz für die gleichgeschlechtliche Ehe in Kraft getreten.

Nordirland ist der letzte Teil Großbritanniens, in dem die Ehe für alle legalisiert wurde. Das britische und schottische Parlament erlauben die schon seit 2014.

In Nordirlans ist vor allem die konservative nordirische DUP dagegen. Sie ist die größte Fraktion im Parlament in Belfast. Erst eine Kampagne von Aktivistinnen und Aktivisten brachte das britische Parlament dazu, durchzugreifen. Denn Nordirland hatte bis vor kurzem drei Jahre lang keine eigene Regierung und wurde geschäftsführend von London aus regiert. Inzwischen gibt es wieder eine Regionalregierung.