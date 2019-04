Trotzdem haben heute fast 1000 Sportler aus dem Westen am Marathon in der Hauptstadt Pjöngjang mitgemacht. Nach Angaben von Reiseveranstaltern hat sich die Zahl der westlichen Starter damit mehr als verdoppelt - verglichen mit dem Vorjahr. Die Sportler reisten unter anderem aus Australien und Mazedonien an.

US-Touristen waren dieses Mal nicht dabei, weil die US-Regierung ein Reiseverbot für ihre Bürger nach Nordkorea erlassen hat. Die meisten ausländischen Besucher kamen aus dem Nachbarland China.

Der Marathon in Nordkorea ist Teil der jährlichen Feierlichkeiten zum Geburtstag des Staatsgründers Kim Il Sung. Das ist der Großvater des amtierenden Machthabers Kim Jong Un.