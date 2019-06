Ein Forschungsteam aus Nordkorea und den USA wollte den Gesundheitsbehörden des Landes nicht glauben und hat selbst nochmal nachgeprüft. Ihr Ergebnis: Tatsächlich gibt es in Nordkorea knapp 8400 HIV-Fälle. Ihrer Meinung gab es den ersten bereits 1999. In den letzten Jahren seien die Infektionen außerdem stark gestiegen.

Laut der Forschenden weiß das Gesundheitsministerium in Nordkorea schon lange von den Fällen und dem Anstieg. Im letzten Jahr hat es aber wohl damit aufgehört, Daten darüber zu sammeln. Das Forschungsteam sagt, dass Nordkorea ziemliche Probleme hat, die HIV-Fälle in den Griff zu kriegen und fordert internationale Hilfen. Gleichzeitig warnen sie davor, dass Nordkorea das Problem mit unmenschlichen Maßnahmen angehen könnte. So könnten infizierte Menschen ins Gefängnis kommen, oder abgeschoben werden.