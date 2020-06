Nordkorea will offenbar den Streit um Flugblätter mit dem Nachbarn im Süden weiter anheizen.

Nordkoreas Regierung hat angekündigt, Millionen Propaganda-Flugblätter über Südkorea abzuwerfen. Staatsmedien berichten von verschiedenen Mitteln, wie die Flugblätter über die Grenze gebracht werden sollen - unter anderem mit mehr als 3000 Ballons.

Das autoritäre Regime will mit den Flugblättern auf eine Aktion einer Bürgerorganisation aus Südkorea reagieren. Die hatte vor kurzem 500.000 Ballons mit Flugblättern in Norden geschickt, mit Kritik an der Regierung dort. Nordkorea hatte aus Zorn über diese Aktion schon ein Verbindungsbüro mit dem Süden gesprengt.