In Nordkorea sind wegen der Corona-Pandemie jetzt Tausende Tonnen Salz in die Haupststadt geschickt worden.

Laut einem Bericht der BBC will die nordkoreanische Führung damit antiseptische Lösungen herstellen. In den Staatsmedien erzählt ein Ehepaar, dass es morgens und abends mit Salzwasser gurgelt, um sich vor einer Infektion zu schützen. Überhaupt werden in den regierungsnahen Medien Hausmittel gegen Covid-19 empfohlen: Bei einem leichten Verlauf sollen Tees aus Ingwer und Weidenblätter helfen.

Für die Behandlung von Covid-19 gibt es inzwischen zwar Medikamente - die helfen aber nur, wenn sie kurz nach einer Infektion genommen werden. Informationen darüber und auch über eine Impfung gibt es in Nordkorea aber nicht. Impfdosen aus China und dem weltweiten Hilfsprogramm Covax lehnte das Regime Berichten zufolge letztes Jahr ab. Erst letzte Woche hatte Machthaber Kim Jong Un den ersten Ausbruch bestätigt und den Notstand ausgerufen. Fieber wird die neue Lungenkrankheit seitdem genannt.