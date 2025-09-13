Nordkorea hat Menschen hingerichtet, weil sie Fernsehsendungen aus dem Ausland verbreitet haben.

Das steht in einem neuen Bericht der Vereinten Nationen. Die Uno hat dafür mit mehr als 300 Menschen gesprochen, die aus aus dem autoritär regierten Nordkorea geflohen sind.

Bei der Vorstellung des Berichts hat der zuständige Uno-Mitarbeiter einen Mann als Beispiel genannt. Er wurde hingerichtet, weil er bekannte südkoreanische TV-Dramen verbreitet hat. Grundlage dafür ist ein neues Gesetz in Nordkorea.

Die Uno sagt, dass das Regime dort in den letzten Jahren insgesamt strengere Regeln erlassen hat. Die Menschen würden jetzt noch stärker überwacht. Seit der Corona-Pandemie gab es in Nordkorea auch mehr Hinrichtungen.