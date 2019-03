In Nordkorea hat die Bevölkerung über ein neues Parlament abgestimmt.

Die Zusammensetzung stand allerdings schon vorher fest. Pro Wahlkreis hatte die Regierung einen Kandidaten aufgestellt. Die meisten stammen aus der herrschenden Arbeiterpartei. Nur wenige Mandate sind für zwei kleinere Parteien reserviert.

Die Abstimmung über die Oberste Volksversammlung findet alle fünf Jahre statt. Das Gremium tritt nur zu wenigen Gelegenheiten im Jahr zusammen, um Beschlüsse der Staatsführung abzusegnen. Bei der letzten sogenannten Parlamentswahl im Jahr 2014 bekamen nach offizieller Darstellung alle Bewerber eine hundertprozentige Zustimmung.

Viele Nordkoreaner gehen in traditioneller Kleidung zu den Abstimmungen. Die Führung will laut Korrespondenten so eine festliche Atmosphäre erzeugen.