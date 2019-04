Daimler hat mitgeteilt, dass man sich nicht erklären könne, woher Kim die Autos habe. Eine Konzernsprecherin sagte, der deutsche Autobauer führe keine Geschäfte mit Nordkorea - schon seit 15 Jahren nicht mehr. Um Lieferungen an Nordkorea oder jegliche seiner Botschaften in der Welt zu verhindern, gäbe es ein spezielles Kontrollsystem. Allerdings gelte das nicht, wenn Gebrauchtwagen verkauft würden.

Der Verkauf von Luxusgütern wie Stretchlimousinen ist gemäß den Uno-Sanktionen gegen Nordkorea verboten.

Trotzdem haben zwei Limousinen der Marke Mercedes am Bahnhof in Wladiwostok auf Kim gewartet, als der diese Woche für sein Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin eingetroffen ist. Und es wird vermutet, dass Kim die Autos auch bei seinen Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Singapur im Juni und zuletzt im Februar in Hanoi nutzte.