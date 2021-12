Am Nordpolarmeer in Russland gibt es seit Jahren Probleme mit unterernährten Eisbären.

Sie kommen häufig in die Dörfer, um in Mülltonnen und auf Müllhalden nach Futter zu suchen. Die Umweltschutzorganisation WWF geht aber davon aus, dass es diesen Winter weniger Probleme gibt. Ein Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass sich rechtzeitig Eis auf dem Meer gebildet hat. So konnten die Eisbären nach Norden ziehen, um Robben zu jagen.

Wenn das Eis zu spät kommt, suchen die Tiere an Land Futter und es wird für die Menschen gefährlich. Vor zwei Jahren hielten sich auf der Inselgruppe Nowaja Semlja mehrere Wochen lang ungefähr 50 Eisbären in der Nähe von Menschen auf. Die russischen Behörden riefen deshalb den Notstand aus. Speziell ausgebildete Patrouillen sollen verhindern, dass sich Eisbären Wohnhäusern oder Schulen nähern und Menschen angreifen. Sie sind mit Autos unterwegs und verscheuchen die Eisbären zum Beispiel mit Leuchtraketen.