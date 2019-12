WhatsApp-Nachrichten sollen dabei helfen, dass hunderte Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen sauberer werden.

Die Deutsche Bahn und der Nahverkehr Westfalen-Lippe wollen, dass Reisende Müll und Verschmutzungen melden - per Smartphone über WhatsApp. Die Servicenummern dafür werden an den Bahnhöfen veröffentlicht. Die Meldungen der Reisenden sollen dann laut Bahn an drei mobile Reinigungsteams übermittelt werden. Dieser Service sei zusätzlich zu den regulären Reinigungsarbeiten geplant.

Bis Februar soll die WhatsApp-Reinigung an fast 300 Bahnhöfen eingeführt werden.