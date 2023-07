Kegelrobben wurden lange intensiv gejagt und verschwanden fast von den deutschen Stränden.

In der Ostsee und auch an der Nordseeküsten werden sie aber mittlerweile immer mehr: Nach Angaben des Wattenmeer-Sekretariats ist der Kegelrobben-Bestand im Wattenmeer und auf Helgoland in den letzten fünf Jahren im Schnitt um mehr als zwölf Prozent pro Jahr gestiegen. Die meisten Jungtiere lebten bei der letzten Zählung im vergangenen Winter im niederländischen Teil des Wattenmeers und auf Helgoland. An den Küsten von Schleswig-Holstein und Dänemark leben generell die wenigsten Tiere.

Das Wattenmeer-Sekretariat überwacht ein Abkommen zum Schutz von Kegelrobben und Seehunden. Beide Robbenarten wurden im 19. und 20. Jahrhundert gezielt gejagt, weil Fischer sie als Konkurrenz ansahen.