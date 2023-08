Aus dem Obsthain geht es für einige Bäume direkt ins Meer.

In einem Pilotprojekt in der Nordsee haben Forschenden nämlich ganze Baumkronen versenkt. Sie hoffen so den Lebensraum im Meer aufzuwerten.

Der Meeresboden in der Nordsee besteht vor allem aus Schlamm und weichem Sand. Einige Muscheln brauchen aber einen festen Untergrund, um sich festzuhalten. Das ist dann die Basis für weitere Tier- und Pflanzenarten. Sie bilden Riffe und sind Hotspots für die Artenvielfalt.

Auch in der Nordsee gibt es durch den Menschen immer weniger Muschelbänke - an den Baumkronen haben die Muscheln neue Orte, um zu wachsen. Schon nach sechs Monaten haben die niederländischen Forschenden 15 verschiedene Arten entdeckt, auch Krebse und Seesterne. Die Baumkronen-Riffe bieten zudem dreimal mehr Fischarten ein Zuhause als der normale Meeresboden. Ob das aber auch langfristig so bleibt, müssen die Forschenden noch untersuchen. Die Baumkronen werden nämlich mit der Zeit zersetzt.