Der Klimawandel bedroht die Nordseeküste stärker als bisher angenommen - besonders das Wattenmeer.

Zu diesem Schluss kommt eine Studie vom Helmholtz-Zentrum, genauer: vom Institut für Küstensysteme in Geesthacht. Die Forschenden haben herausgefunden: Im Watt wird der Sandboden weniger. Konkret geht es um die Tidebecken, das sind flache Küstenbuchten. Diese Becken füllen sich bei Flut mit Meerwasser, bei Ebbe leeren sie sich. So schützen sie die Küsten - etwa bei Sturmfluten - vor Überschwemmungen.

Aber: Die Schutzfunktion der Tidebecken wird weniger. Denn: Durch die Erderwärmung steigt der Meeresspiegel. Fluten spülen mehr Wasser in die Buchten, aber nicht mehr Sand. Das heißt: Der Boden wächst nicht in gleichen Maße mit. Die Daten zeigen, so die Forschenden, das Küstenschutz ambitionierter werden muss.