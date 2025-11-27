Der rot-weiße Nordsee-Leuchtturm "Roter Sand" ist schon lange nicht mehr in Betrieb, hat aber viele Fans.

Weil er zu marode ist, soll er an seinem Meeres-Standort nordöstlich der Insel Wangerooge abgebaut werden - und dann an Land versetzt werden. Doch dagegen wurde Protest laut, unter anderem in einer Petition. Heute hat der niedersächsische Landtag dazu eine Anhörung abgehalten. Der Jurist hinter der Petition argumentierte, der Leuchtturm von 1885 sei das allererste Offshore-Bauwerk der Welt - und müsse deswegen auch im Meer erhalten werden. Er fordert auch eine Anerkennung als Unesco-Weltkulturerbe. Denkmalschützende meinen, dass das nicht klappen wird - weil es ältere Leuchttürme gebe und die Bauweise auch nicht so speziell sei. Das Land Niedersachsen meint, der Leuchtturm kann an seinem aktuellen Standort auf Dauer nicht erhalten werden.

Nach der Anhörung soll weiter überlegt werden, wie es mit dem Leuchtturm weitergeht. Mehrere Küstenorte haben schon Interesse angemeldet, ihn bei sich wiederaufzubauen - als neues Wahrzeichen.