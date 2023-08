Die Weltmeere sind gerade so warm wie noch nie zuvor gemessen.

Allerdings machen sich Fachleute besonders Sorgen, denn der bisherige Rekord stammte aus dem März - und das ist eigentlich der Monat, in dem das Meer global gesehen im Durchschnitt am wärmsten ist - nicht August, so wie jetzt. Eine Forscherin fragt sich in der BBC, wie viel wärmer die Meere bis März wohl noch werden. Auch unter dem Einfluss des El-Niño-Phänomens, das gerade erst wieder stärker wird - beim Rekord 2016 war es auf seinem Höhepunkt.

Weitere Rekordwerte

Die Ozeane fangen einen großen Teil der Hitze auf, die der menschengemachte Klimawandel auf der Erde aufstaut. Die aktuelle Hitzewelle bedroht das Meeres-Ökosystem - sie führt etwa zu Korallenbleiche vor Florida. Letzte Woche war schon im Nordatlantik mit 24,9°C ein neuer Oberflächentemperatur-Rekord registriert worden. Und im Juli ein neuer Extremwert im Mittelmeer - mit 28,7°C.