North Carolina ist eigentlich bekannt für seine Küsten und Berge. Doch der US-Bundeststaat ist auch ein beliebtes Reiseziel für Erwachsene, die Kinder heiraten möchten.

Ein geplantes Gesetz soll das Mindestheiratsalter von 14 auf 16 Jahre erhöhen. Außerdem soll der erlaubte Altersunterschied nicht mehr als vier Jahre sein. Zurzeit können in North Carolina Teenager im Alter von 14 Jahren heiraten, wenn sie schwanger werden und ein Richter das zulässt. Ansonsten können Jugendliche ab 16 Jahren mit Erlaubnis der Eltern heiraten.

In den USA gibt es kein einheitliches Gesetz, das das Heiratsalter festlegt. In den meisten Bundesstaaten sind auch Kinderehen unter bestimmten Bedingungen legal. Alaska ist neben North Carolina der einzige andere Staat, wo Ehen ab 14 Jahren ausdrücklich erlaubt sind.

Laut dem Forschungsinstitut und der Frauenrechtsgruppe International Center for Research on Women wurden zwischen 2000 und 2015 in North Carolina fast 9.000 Ehen mit Minderjährigen registriert.