In einem weiteren US-Bundesstaat werden Transfrauen in Sportteams jetzt weitgehend ausgeschlossen.

North Dakota verbietet ihnen die Mitgliedschaft in den Mädchen- und Frauenteams an Schulen und Unis. Der republikanische Gouverneur hat entsprechende Gesetze abgesegnet. Er sagte, dass es in den letzten zwei Jahren keinen einzigen Fall gab, in dem eine Transperson in einem Mädchenteam mitgemacht oder darum gebeten hat. Dennoch habe das Parlament von North Dakota entschieden, dass so eine Regelung nötig ist.

Sorge vor Vorteil - wissenschaftlich keine Beweise

In vielen anderen US-Bundesstaaten gelten schon ähnliche Gesetze. Befürworter begründen das oft damit, dass Transfrauen einen Vorteil hätten gegenüber Frauen, die als solche geboren wurden - wegen des Testosteronspiegels.



Mit der Argumentation hat zuletzt auch der Leichtathletik-Weltverband ein Verbot von Transfrauen an internationalen Frauenwettbewerben beschlossen. Wissenschaftlich gesehen gibt es dabei bisher keinen Beweis dafür, dass ein höherer Testosteron-Spiegel per se einen Vorteil bringt. Kritiker der Regelung sehen den Transgender-Ausschluss deshalb als Diskriminierung und nicht in einem Interesse für fairen Wettkampf begründet.