Die Spectrum-Rakete vom deutschen Unternehmen Isar Aerospace ist in Norwegen erfolgreich gestartet - und danach abgestürzt.

Der Testflug dauerte ungefähr eine halbe Minute, dann fiel die Rakete ins Meer. Es war vorher schon so gut wie klar, dass die Rakete den Orbit nicht erreicht. Das bayerische Start-up-Unternehmen hat den Test einen Erfolg genannt. Laut Isar Aerospace war der Start sauber, und das Ziel des Testflugs wurde erreicht - nämlich so viele Daten und Erfahrung wie möglich zu sammeln. Der Test in Norwegen war nicht nur der erste Raketenflug für das Start-up, sondern auch der erste Start einer orbitalen Trägerrakete von Kontinentaleuropa aus. Laut Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie war die Mission ein wichtiger Schritt für die deutsche Raumfahrt.

Die Spectrum-Rakete ist nicht mal halb so groß wie eine durchschnittliche Weltraumrakete. Isar Aerospace und andere deutsche Startups wollen der Firma SpaceX von Elon Musk Konkurrenz machen - es geht darum, Kleinsatelliten in den Weltraum zu bringen.